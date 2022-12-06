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'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap! 'Bu soruyu duymamak için...'

06.12.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça siyasilerin açıklamaları daha da yakından takip ediliyor. Olası cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir üniversitede katıldığı programda 'Aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Yavaş'ın "Bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullanmasının ardından salonda kahkahalar yükseldi.

'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap! 'Bu soruyu duymamak için...'

2023 seçimleri yaklaştıkça cumhurbaşkanı adayınin kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Adaylık için adı en çok geçenlerden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir üniversitede gençlerle buluştu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, dikkat çeken ifadeler kullandı. Bir öğrencinin "Aday olacak mısınız?" sorusuna Yavaş'ın "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum." demesinin ardından salonda gülüşmeler yaşandı.

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'BİZ NE DERLERSE ONA UYACAĞIZ'

Mansur Yavaş sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle, çocuklar sağ olun. Sizlerin teveccühü, güzel bakan güzel görürmüş ama bizi Ankara halkı Ankara için seçti ve hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse biliyorsunuz bu 6'lı masanın görevi. Biz ne derlerse ona uyacağız ama çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim. Hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız, hem de korumasız, rahat bir şekilde halkın içerisinde gezebileceksiniz. Daha bundan büyük makam da sanmıyorum, bunu açık açık söyleyeyim."

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Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday cumhurbaşkanlığı

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