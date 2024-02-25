HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk doğum günü mesajı geldi: 'Siz büyük bir şahsiyet, seçkin devlet bir adamısınız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk doğum günü mesajı geldi: 'Siz büyük bir şahsiyet, seçkin devlet bir adamısınız'

25.02.2024 14:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mevkidaşı Erdoğan'ın doğum gününü şimdiden kutladı. Aliyev doğum günü mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk doğum günü mesajı geldi: 'Siz büyük bir şahsiyet, seçkin devlet bir adamısınız'

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a 70. doğum günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi.
Mesajında Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda Erdoğan'a başarı ve sağlık dileğinde bulunan Aliyev, "Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız. Üstünüze düşen tarihi misyonu güven ve kararlılıkla yerine getirerek ileri görüşlü ve kararlı politikanızla ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_c0b9c3933b089a29c4b24d742abd7e2b

"SİZ, AZERBAYCAN HALKININ GERÇEK DOSTUSUNUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan'ın bilge liderliğinde ikinci yüzyılına girdiğini hatırlatan Aliyev, kardeş ülke Türkiye'nin kendisi için belirlediği tüm amaç ve hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Aliyev, mesajında şunları kaydetti:

"Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz. Azerbaycan'a olan gönülden bağlılığınız, ülkemizin toprak bütünlüğüne sürekli desteğinizde, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin güçlendirilmesinde, ittifakımızın sarsılmaz kalması uğruna eşsiz hizmetlerinizde ifade bulmuştur. Azerbaycan'ın haklı davası konusunda her zaman gösterdiğiniz kararlı ve net duruşunuz, tereddütsüz desteğiniz halkımız tarafından şükranla anılmaktadır."

Ülkesindeki seçimlerden sonra geleneğe bağlı kalarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini anımsatan Aliyev, davet ve misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkür etti.

Aliyev, gücünü ortak tarih, zengin milli ve manevi değerler, halkların kardeşlik ve birliğinden alan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, bundan sonra da ortak çabalarıyla "tek millet, iki devlet" ilkesi doğrultusunda gelişerek güçleneceğinden emin olduğunu vurguladı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Özel'e yeni görev: CHP için de 12 yıl sonra ilkÖzgür Özel'e yeni görev: CHP için de 12 yıl sonra ilk
Sakarya'da feci kaza! AK Partili milletvekili yaralandıSakarya'da feci kaza! AK Partili milletvekili yaralandı
Projelerini tanıttı, Yavaş'a yüklendi: Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu!Projelerini tanıttı, Yavaş'a yüklendi: Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
En Çok Okunan Haberler
Kuyumcular uyardı: Aynı ağırlıkta, aynı büyüklükte ama bu detay ele veriyor!

Kuyumcular uyardı: Aynı ağırlıkta, aynı büyüklükte ama bu detay ele veriyor!

Kredi kartlarıyla ilgili kritik iddia: "Bazı bankalar asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye çıkardı!"

Kredi kartlarıyla ilgili kritik iddia: "Bazı bankalar asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye çıkardı!"

İmamoğlu davet mailini paylaştı, Kurum'a yanıt verdi: Acemi aday

İmamoğlu davet mailini paylaştı, Kurum'a yanıt verdi: Acemi aday

Eşini boğarak öldürüp gömdü, sözleri kan dondurdu!

Eşini boğarak öldürüp gömdü, sözleri kan dondurdu!

Ankara'da 'eskort' vakası: Parada anlaştılar ama sonrası pişman ettirdi

Ankara'da 'eskort' vakası: Parada anlaştılar ama sonrası pişman ettirdi

Hayallerinin peşinden gitti, ünü dükkanından Türkiye'ye yayıldı!

Hayallerinin peşinden gitti, ünü dükkanından Türkiye'ye yayıldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.