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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçikle görüştü: Sizlerin duruşu, bu milletin huzuru ve refahı olacak

18.06.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla telefonda görüştü. Erdoğan, "Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçikle görüştü: Sizlerin duruşu, bu milletin huzuru ve refahı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonda hitap etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ziyareti kapsamında Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

Üs bölgesindeki askerlerle bir süre sohbet eden Yerlikaya, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tüm personel adına kutladı.

"BİZİM HER AN İFTİHAR VESİLEMİZ OLDUNUZ"

Yerlikaya'nın telefonundan hitap ettiği personele teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti. (AA)

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Cudi Dağı erdoğan

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