Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.
Erdoğan, Katar ziyareti sonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, hem iç hem dış politikaya dair önemli mesajlar verdi.
Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları;
DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak. Buralardan kimler çıkacak onları da görme fırsatımız olacak.
Bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir.
Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz.
Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz.
Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz.
Dışişleri Bakanı'mız, istihbarat, Abu Dabi ile ilgili ilişkilerde aktif rol oynayacaklar. Böyle bir süreç İsrail’le ilgili de niye olmasın.
İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz.
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