HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

03.12.2020 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Bir ülkenin cumhurbaşkanının mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve sonuç alınıyorsa o ülkenin cumhurbaşkanı milli güvenlik sorunudur" demişti.

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri ile ilgili "Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir 'demokrasi sorunu' haline gelmiştir" açıklamasını yapmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
Nagehan Alçı hakkında hapis istemi! Dava başladıNagehan Alçı hakkında hapis istemi! Dava başladı
Sınavlar ertelendi mi? İşte ertelenen o sınavlar!Sınavlar ertelendi mi? İşte ertelenen o sınavlar!

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştirmişti: Yeni açıklama

Nagehan Alçı hakkında hapis istemi! Dava başladı

Nagehan Alçı hakkında hapis istemi! Dava başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Erdoğan'dan Azerbaycan'a kritik ziyaret

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı

Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı

Kadir Şeker olay anını arkadaşına böyle anlattı: 'Öylece çekip gidemezdim'

Kadir Şeker olay anını arkadaşına böyle anlattı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.