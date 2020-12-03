Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Bir ülkenin cumhurbaşkanının mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve sonuç alınıyorsa o ülkenin cumhurbaşkanı milli güvenlik sorunudur" demişti.

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri ile ilgili "Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir 'demokrasi sorunu' haline gelmiştir" açıklamasını yapmıştı.



