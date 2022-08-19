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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...

19.08.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler 15 Temmuz Mahallesi’nde kurulan Türkiye’nin ilk akıllı ve güvenli projesinde yeni bir hayat başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol Meydanı'nda "60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "Önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira fiyatlarındaki yükselişin önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...

Esenler Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. 15 Temmuz Mahallesi'nde yürütülen projenin ilk etabında imar kısıtlılığı sebebiyle evlerini yenileyemeyen ve binaları risk altında bulunan vatandaşlar konutlarına kavuşuyor. Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 2 bin 108 adet konut, hak sahiplerine teslim edildi. Törendeki konuşmasında Erdoğan, "Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız" diye konuştu.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Az önce sordum, Esenler'de şu anda 60-70 bin kişinin katılımıyla bu töreni yapıyoruz. Bu önemli tören vesilesiyle Esenler'de sizlerle beraberiz. Kentsel dönüşüm programlarımızla şehirlerimizi yeniden inşa ederken hiçbir vatandaşımızı zor durumda bırakmadık.

Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştu. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almak. Depremin, sel baskınlarının bu ülkenin gerçeği olduğunu unutmadan her tedbiri alarak Rabbimize teslim olacağız. Ana muhalefet, Antalya'da, Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir belediyeleri onlarda. Ne yaptınız? Yine gerekeni biz yaptık.

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'TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK'

Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek zor bir işi gerçekleştirdik, tarihi bir başarıya imza attık. Halihazırda 140 bin konutun ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. İstanbul'un 9 ilçesinin tamamında dönüşüm programını tamamlamak için on binlerce işçimiz çalışıyor.

60 bin konutluk projenin içinde yok yok desek yeridir. Projede akıllı şehir altyapısı sayesinde insanlardan yük alan huzurlu ve güvenli şehir özellikleri var.

KONUT VE KİRA FİYATLARI AÇIKLAMASI

Önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira fiyatlarındaki yükselişin önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız."

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Esenler Recep Tayyip Erdoğan konut

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