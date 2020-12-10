Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Daha siyaseti öğrenememiş

Azerbaycan Bakü'de düzenlenen imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; Bu zaferin başta bu işin liderliğini yapan, kardeşime onun şahsında Azerbaycan Türkü kardeşlerime mübarek olmasını diliyorum. Gerçekten 44 günlük bir savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycan'daki kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Gerek hükümetimiz olarak gerekse bu noktada parlamentonun büyük bir kısmı olarak bu sevinci beraber yaşadık. Buna medyanın da büyük bir kısmı katıldı. Rabbim bundan sonraki süreci inşallah başarılarla dolu olarak devam ettirmeyi de nasip eylesin. Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı. 30 sene ne için Karabağ'da bu çile çektirildi? Bu MİNSK üçlüsü denilen bu üçlünün görevi neydi. Neden bu kadar oyalandılar? Bunu neticeye kavuştururlardı. Daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Tabi bunların başında da Fransa. Devamlı gardaşımı arıyordu. Ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyorlardı ama doğrusu biz dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı. Bunu da özellikle kardeşlerimiz artık göbeğimizi keseceğiz dediler, adımı attılar. Adımı attıktan sonra iş yürümeye başladı. Ondan sonra biz burada Sayın Putin ile görüşmeler yaptık. Özellikle istihbarat, savunma boyutu yürütüldü. Ben burada sayın Putin'in yaklaşımlarını bir kenara koyamam. Onun olumlu yaklaşımları da bu süreçte etkili oldu.

ERMENİSTAN MESAJI Bu arada yine kardeşimin ifade ettiği platform konusunu ben de önemsiyorum. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan, eğer kabul ederse Ermenistan da bu platformun içinde yer alabilir. Biz barışın güvercinleri olmak istiyoruz. Bizim Ermenistan halkıyla bir sıkıntımız yok. Bizim insanlara bir kinimiz yok. Olumlu adım atıldığı takdirde kapalı olan kapılarımızı açarız. 'Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım' diye bir derdimiz yok. Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir. 'DAHA SİYASETİ ÖĞRENEMEMİŞ' Maksat özellikle barışı egemen kılalım. Liderlikler çok önemli burada. Kalkıp da Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin bir kararla 'Burası artık devlettir. Ve biz burayı tanıdık.' deme hakkına sahip değilsin. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen Macron olarak böyle bir şey getirip Meclis'inden geçirmeye çalışıyorsun. Demek ki daha siyaseti öğrenememiş. Devlet yönetimini de öğrenememiş. Nerede ne nasıl olur bunu da bilmiyor. Yarın bana kızacak, belki bu akşam kızacak. Öyle de olsa biz hakkı söylemek zorundayız.