Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu. İsveç'in yaptırımlarına değinen Erdoğan, "İsveç'in bize uyguladığı yaptırımların açıklanabilir yanı yoktur, bunu bir kenara koyamayız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sınırlarımız içinde ve dışında fedakarca görev yapan askerlerimize başarılar diliyorum. Mevlam hepsini korusun. Yeni tip denizaltılarımız teknik özellikleri itibarıyla göz doldurmaktadır. Su altında üç gün görev yapan denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Etkili silahlarla donatılan denizaltılarımız değişik tipte torpido atabilme mayın dökebilme kabiliyetlerine sahip.

Hızırreis denizaltımızın 2023 yılında Selmanreis'in ise 2027'de hizmete girmesini planlıyoruz. Bu seneden itibaren bir denizaltımızı hizmete alarak 2027 yılına kadar 6 denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız.

YERLİ DENİZALTI İÇİN TARİH VERDİ

Çok değil daha 15-20 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyen bu başarıları önemsiyor ama yeterli görmüyoruz. Yerlilik oranlarımızı en üst düzeye taşımaya çalışıyoruz.

Diğer savunma sanayii hamlelerimizde olduğu gibi hedefimiz milli denizaltı projelerimizi hayata geçirmektir.

Milli denizaltımızı 5-6 yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'mize teslim etmeyi planlıyoruz.

Bizler eskilerin tabiriyle feleğin çemberinden geçmiş bir milletiz. Malazgirt'ten başlayarak Çanakkale'ye tarihin her döneminde istiklalimize yönelik tüm saldırıları bertaraf ettik. Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetlerine, müttefik bildiğimiz ülkelerin ayak oyunlarına rağmen teröre karşı başarılı olduk.

İSVEÇ YAPTIRIMLARI

İsveç'in bize uyguladığı yaptırımların açıklanabilir yanı yoktur, bunu bir kenara koyamayız.



