Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Biz ne rütbe ne mal derdine düşmeden bu mukkaddes yükü hamalı olmaya talip bir kadroyuz. Bu yola birlikte çıktığımız arkadaşlarımızın pek az bir kısmı dışında hepsinin burada olması imtihanı doğru verdiğimizin işaretidir.

İnsanlar gibi ülkeler ve partiler de sınamalara maruz kalırlar. Siyasi ekonomik pek çok sınama ile karşılaştık. Gün oldu FETÖ ihanet çeteisini kullanıp ülkemizi işgal etmeye kalktılar. Bizi en çok üzen ana muhalefet partisi CHP'nin konumudur.

Korkaksın, ürkeksin, ne milli ne de yerlisin. PKK'ya karşı mücadele yürütüyoruz, CHP'yi yine karşıd tarafta buluyoruz. Sınır ötesinde pusu kuranların üzerine yürüyoruz. CHP'yi yine karşı tarafta görüyoruz. Şehitlerimizin aileleri yutmuyor artık. 'Sen hangi yüzle geldin buraya?' demeye başladılar. Bunun adı muhalefet değil, fırsatçılık bile değildir. Bunun adı olsa olsa alçaklıktır.

'IMF DEFTERİ KAPANMIŞTIR'

Şansıma ak parti hükümetlerinin en çok gurur duyduğumu icraatları sorulsa, ülkemizi IMF boyunduruğundan kurtarmamız olur.