Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istihdam müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İftar soframızı yöneticilerimiz, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız, teknisyenlerimiz ile paylaşıyoruz.
Ramazan ayının manevi ikliminde yardımlaşmasını artıran bir milletin evlatlarıyız. Ülkemizin dört bir yanında kurulan ramazan sofralarıyla yüreklerimiz bütünleşiyor.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da hüküm süren dramların sorumluluğu öncelikle bize, Müslümanlara aittir.
Eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik alanlarında ülkemizi gerçekten farklı bir seviyeye getirdik. Türkiye bu günlere geçmiş hatalarından ders çıkartarak gelmiştir.
Kapına hasta geldiği anda, içeri alacaksın ve ilk müdahaleyi yapacaksın. Bakın nereden nereye geldik.
Sağlık personelimizin sayısını da 1 milyon 11 bine ulaştırarak, sağlık sisteminin insan kaynağını güçlendirdik.
Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık.
'İLAÇ VE TIBBİ CİHAZLARDA YERLİ ÜRETİMİ BAŞLATACAĞIZ'
Türk doktoruna, hizmete, Batılı güveniyor. Bizim doktorlarımız hemşirelerimiz hastasına karşı çok müşfik. Yani öyle gururlu, kibirli değil. Böyle olunca da Helga, Corç buraya geliyor. Burası bir sağlık havzası haline inşallah geliyor. Ülkemiz bütçesinde bir kara deliğe dönüşen yerli ilaç meselesini teşvik ediyoruz. Kaliteden asla ödün vermeden yerli ilaç ve tıbbi cihaz sektörümüzü inşallah güçlendireceğiz. Dost ve kardeş ülkelerin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyaçlarına cevap veren bir ülke haline geleceğiz.