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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi yeni operasyon sinyali! Gözler yarınki MGK toplantısına çevrildi

25.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrasında verdiği sınır ötesi operasyon mesajının gözler yarın yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak MGK'da birçok konunun yanı sıra sınır ötesi yeni operasyonların masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi yeni operasyon sinyali! Gözler yarınki MGK toplantısına çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan son kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizdeki alanlar başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, bu operasyonlar inşallah başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama sonrası gözler yarın yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına çevrildi.

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İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak yılın üçüncü MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantının önemli gündemlerinden olması öngörülüyor.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMA FAALİYETLERİ

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olması bekleniyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların masada olması planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi öngörülüyor.

SINIR ÖTESİ YENİ OPERASYONLAR MASADA

Bu çerçevede güney sınırlarında güvenli bölge oluşturulması kapsamında yürütülen çalışmaların da görüşüleceği toplanda, sınır ötesi yeni operasyonların masaya yatırılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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