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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarıyla ilgili, 'Fiyatlar inmezse ürün çeşidi genişleyebilir. Tanzim satışı bütün ülkemize yayılacak. ' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarıyla ilgili de açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Tanzim satış yaygınlaşarak devam edecek.

Seçim sonrası... Bu iş düzeldi düzeldi. Düzelmediği taktirde biz TESCOM ve TESK ile ilgili bakanlıklarımız oturacaklar, konuşacaklar. Bunu çok daha yayın bir şekilde yapılacak. Bakkallara, küçük marketlere varıncaya kadar onlarla da bunu konuşup bu adımları atarak çok daha geniş bir satış alanı kurmuş olacağız. Bu marketleri ciddi manada rahatsız edecek. Eğer fiyatlarda düşmezlerde bunun arkasından diğer ürünler de gelecek. Ürün yelpazesi genişleyebilir.

Bizim bu alanlarda bulunmak gibi bir derdimiz yok. Baktık ki her şey yerli yerine oturdu, biz hemen çekiliriz. Bizim kalmak gibi bir derdimiz yok. Bizim işimiz başımızdan aşkın. Siyasete girerken 'bizim işimiz ticaret değil.' dedik. Bu konuda da zincir marketler ve diğerleri insaflı hareketli edecekler. Biz hangisinin ne kadar kazandığını biliyoruz.

Olay sadece 31 Mart seçimleriyle ilgili değildir. Olumlu bir şekilde devam ederse ne ala biz çekiliriz, ama devam etmezse biz önemli 2 kuruluş ile masaya oturur planlamamızı yaparız. Ona göre devam ederiz. Ve ürün çeşitleriyle birlikte. "

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tanzim satış Son dakika

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