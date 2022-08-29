Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Sayı 2 bine, 3 bine çıkacak

30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Kütahya Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Dumlupınar zaferimizin 100'üncü yılı vesilesiyle Kütahya'ya gelerek hem sizlerle hasret gidermek, hem zafer sevincimizi paylaşmak, hem de tamamlanan eserlerin açılışını yapmak istedik. İnşallah birazdan bu eserlerin bazılarının açılışını canlı bağlantı yoluyla gerçekleştireceğiz.

Çanakkale'den Kut'ul Amare'ye kadar zaferler kazanan Osmanlı, Sevr anlaşmasıla adeta dermansız bırakılmıştır. Vatan topraklarını işgale başlayan düşman, karşılaştıkları zorluklarla, bu görevi Yunan'a bırakmıştır. İstiklal mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz, varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır.

TERÖRLE DESTEK MESAJI

Terörle mücadele Türkiye'nin sorunlarında ilk sıradaydı. Bütün terör inlerini bunların kafalarına geçirdik. Bundan sonra da geçirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda dışarıdan ve içeriden engellemelerle karşılaştık. Hamd olsun hepsinin üstesinden geldik. Milletimize kazandırdığımız eserlerin yanında, küresel gelişmelerde de Türkiye'yi dünyanın en stratejik ülkelerinin arasına getirdik.

'SABIR VE DESTEK İSTİYORUM'

Siz bakmayın Avrupa'nın sorun yokmuş gibi davrandığına. Avrupa'da şu an market rafları boş. Doğal gaz bulamıyorlar. Bizim vatandaşımız ise Tarım Kredi'den ucuz ürün almaya devam edecek.

Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır.

Tarım kredi kooperatifleriyle vatandaşımıza ürünleri daha ucuz satmaya başladık. Buna artarak devam edeceğiz. Market sayısını süratle 2000-3000'e çıkaracağız.

Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Hep söylediğim gibi biraz sabır ve daha çok destek istiyorum. Çünkü bizim en büyük gücümüz birliğimizdir.



