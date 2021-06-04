Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'ta önemli açıklamalar: Benzer bir müjde olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yeri ile mimarisi ile çevre düzenlemesi ile şehrimize yakışır eser olan bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy ve ekibine teşekkür ediyorum. Mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

Uzun Mehmet Camii'nde günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Kazandırdığımız her bir caminin ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen manevi muhafız olduğuna inanıyorum.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Millet Camii ile Ulus'ta ibadete açılan cami de abide serlerdir. Taksim Cami de medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin yüksekliği 71 metreyi bulan minaresi, hatları ile özel bir eser olan caminin mihrap cephesindeki 'Ya Allah' hattı şehre ve adına yakışır şekilde kömürle yazılmıştır.

"BENZER BİR MÜJDE OLABİLİR"

Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu.

Ayrıntılar gelecek...

