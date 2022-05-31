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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dürüst değiller' demişti! İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dürüst değiller' demişti! İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

31.05.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'ten Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dürüst değiller' demişti! İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller." sözlerini değerlendirdi.

Andersson, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız." cevabını verdi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
NATO İsveç Türkiye
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