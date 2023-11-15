Son dakika | Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'atom bombası' çıkışı: "Sıkıysa açıkla! Açıklamayazsın, artık ecelin geliyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Ermenistan için "Yıllarca ülkemiz topraklarıyla ilgili ham hayaller peşinde koştu, Karabağ Savaşı'yla dersini alıp yerine oturdu" diyen Erdoğan, İsrail'in de "sonunun hüsran olacağını" ifade etti.
"VAHŞETİ DURDURMAK İÇİN DİPLOMASİNİN TÜM İMKANLARINI KULLANIYORUZ"
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
- Türkiye olarak Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edeceğiz.
"DİĞERLERİ GİBİ İSRAİL'İN DE SONU HÜSRAN OLACAK"
- Yıllarca Ermenistan ülkemiz topraklarıyla ilgili ham hayaller peşinde koştu, Karabağ Savaşı'yla dersini alıp yerine oturdu. Şimdi de İsrail yöneticileri benzer hezeyanları ifade etmeye başladılar. Hiç merak etmesinler, 1000 yıldır sayısız benzer hayal sahibi gibi bunların da sonu hüsran olacak. Komşularımızı bize karşı kışkırtanların, PKK'yı üzerimize salanların, FETÖ'yü sinsice içimize sokanların heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz.
- Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler hala olmuyor. Amerika başta olmak üzere Batı hep birlikte hala maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa önce farklı açıklamalar yapıyor, sonra geri vitese takıyor. Dürüst ol, bir gün öyle bir gün böyle yapma. Akşam başka, sabah başka olmayın, Türkiye gibi olun.
"GÖNLÜM FERAH: İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİ"
- Gazze'ye yönelik İsrail vahşeti de 7 Ekim'den beri gündemimizin en üst sırasında. ABD'nin ve Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail hükümeti katliamlarına 40 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail, bir şehri içindeki insanlarıyla topyekun yok etme stratejisi uyguluyor. Şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsunuz. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. Kim aldı; İsrail ve Amerika birlikte aldılar.
- Benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var.
NETANYAHU'YA SESLENDİ: SIKIYSA AÇIKLA! AÇIKLAYAMAZSIN
- Savaşın da ahlakı, adabı vardır. Netanyahu'ya sesleniyorum: Sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamazsın. Ey İsrail, sende nükleer bomba, atom bombası var ve bununla tehdit ediyorsun. Artık ecelin geliyor, neye sahip olursan ol gidicisin.
"OLAY HAÇLI-HİLAL MESELESİDİR"
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Gazze'de karşımızda bir soykırım var. İsrail'in işlediği insanlık suçuna ses çıkarmayanlar da en az bu failler kadar suçlu. 13 bine yakın insan öldü, nerede bu devlet başkanları, başbakanlar? Vicdanınız, insafınız yok mu? Olay haçlı-hilal meselesidir. Bu kriz sadece yurt dışında değil, ülkemizde de bir turnusol işlevi görüyor. Hukuk ve demokrasi zemininde İsrail'e tepki gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
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İsrail, katliamlarına bu şekilde devam ederse, tüm dünyada lanetlenen bir terör devleti olduğunu her yerde tescil ettirecektir. Bizi asıl üzen, Gazi Meclisimizden söylenen kimi sözlerdir. Birileri çıkıp işgalcilerle vatanlarını savunan insanları bir tutabiliyor. CHP ve bazı ortakları açıkça İsrail yönetimini savunamadıkları için direnişçileri terör örgütü ilan ederek canileri temize çekmeye çalışıyorlar. Hadi CHP'yi anlıyoruz, onların bu konuda sicili zaten bozuk. Biz, birileri rahatsız olacak diye Hamas mensuplarının vatanlarını ve canlarını korumaya çalışan direnişçiler olduğu gerçeğini dillendirmekten asla çekinmeyiz. Diplomatik temaslarımızı önümüzdeki günlerde artıracağız.
- BMGK'nin 121 evet oyuyla kabul ettiği Gazze kararına çekimser oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız. Uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya inşallah devam edeceğiz. 'Yerleşimci' denen teröristlerin her birinin uluslararası alanda bu sıfatla tanınması için çalışacağız. İsrail'in Gazzeli mazlumları hunharca katleden siyasi ve askeri yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak adımlar atacağız.
CHP'YE YÜKLENDİ: NE KADAR DEMOKRASİ DÜŞMANI VARSA TEKMİLİNE BİRDEN SELAM ÇAKTILAR
- Muhalefetin İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gayri insani bir yerde durması kesinlikle tesadüf değil. Bunlar vatandaşa tepeden bakma hastalığından kurtulamadılar. Genel başkanlar değişti ama CHP'nin faşist kodlarında en ufak değişim olmadı. Bu gerçeğe CHP'nin son kurultayında bir kez daha şahitlik ettik. Değişim, yenilenme dediler, bir sürü albenili kavramı arka arkaya sıraladılar. Ancak kurultaylarında Selo'sundan Kavala'sına ne kadar demokrasi düşmanı varsa tekmiline birden selam çaktılar. CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı yoksa emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin bir sonraki adımının ne olacağı da meçhul. Seçim hezimetinin tüm faturasını sadık genel başkanlarına keserek kendilerini temize çekmeye çalıştılar.
"ÖNEMLİ OLAN HANÇERLERİ MİLLETE SAPLAMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK"
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Genel başkanları galiba bir ofis açmış, orada inşallah mutfağı da unutmamıştır. Genel başkanlık koltuğunda oturan yeni şahsın selefi gibi çarkçı olması bizimle alakadar etmez. CHP ve 7’li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri millete saplamasının önüne geçmek.
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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirleri gerçek sahiplerini teslim edelim. Zira benim milletim bunlardan çok çekti.
CHP'nin beceriksiz belediye başkanlarının idaresinde günden güne çürüyen şehirlerimizi aziz milletimizin de desteğiyle inşallah bu iş bilmezlerin elinden kurtaracağız. Bu ülkeye, millete verdikleri zararın hesabını vermeden bunların hiçbirine rahat, huzur yoktur.
- Önümüzdeki 5 yıl boyunca ekonomideki yol haritamızı ayrıntılı şekilde belirledik. Ekonomi politikamızın müspet sonuçlarını görmeye başladık.