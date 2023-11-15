Son dakika | Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'atom bombası' çıkışı: "Sıkıysa açıkla! Açıklamayazsın, artık ecelin geliyor"

Gazze'de karşımızda bir soykırım var. İsrail'in işlediği insanlık suçuna ses çıkarmayanlar da en az bu failler kadar suçlu. 13 bine yakın insan öldü, nerede bu devlet başkanları, başbakanlar? Vicdanınız, insafınız yok mu? Olay haçlı-hilal meselesidir. Bu kriz sadece yurt dışında değil, ülkemizde de bir turnusol işlevi görüyor. Hukuk ve demokrasi zemininde İsrail'e tepki gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İsrail, katliamlarına bu şekilde devam ederse, tüm dünyada lanetlenen bir terör devleti olduğunu her yerde tescil ettirecektir. Bizi asıl üzen, Gazi Meclisimizden söylenen kimi sözlerdir. Birileri çıkıp işgalcilerle vatanlarını savunan insanları bir tutabiliyor. CHP ve bazı ortakları açıkça İsrail yönetimini savunamadıkları için direnişçileri terör örgütü ilan ederek canileri temize çekmeye çalışıyorlar. Hadi CHP'yi anlıyoruz, onların bu konuda sicili zaten bozuk. Biz, birileri rahatsız olacak diye Hamas mensuplarının vatanlarını ve canlarını korumaya çalışan direnişçiler olduğu gerçeğini dillendirmekten asla çekinmeyiz. Diplomatik temaslarımızı önümüzdeki günlerde artıracağız.