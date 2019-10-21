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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesine saatler kala Rusya'dan dikkat çeken açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 18:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Soçi'de bir araya gelecek. Görüşme öncesi Moskova'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ile Suriye yönetimi arasında diyaloğun sağlanması gerekiyor. Burada da yardımcı rol oynamaya, doğrudan temasları teşvik etmeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesine saatler kala Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye topraklarından Türkiye ve diğer ülkelere karşı tehdit gelmemesi için adımlar atılmasından yana olduğunu söyledi.

Lavrov, Bulgaristanlı mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısında gazetecilerin Suriye’nin kuzeyindeki durum ile ilgili sorularını cevapladı.

Rusya'nın Suriye topraklarından Türkiye ve diğer ülkelere karşı tehdit gelmemesi için adımlar atılmasından yana olduğunu belirten Lavrov, "Bizim pozisyonumuz, Suriye topraklarından Türkiye ve diğer ülkelere karşı tehdit gelmemesi ve Suriye topraklarında yasa dışı silahlı örgütlerin bulunmaması için tüm Kürt yapılanmalarının Suriye anayasasında ve yasalarında yer alması gerekir. Kürtler ile Şam arasında diyaloğun sağlanması gerekiyor. Bu diyaloğu teşvik etmeye hazırız. İki taraf da Rusya'nın bu konuda yardımcı olmasına ilgi gösterdi." dedi.

"TÜRKİYE İLE SURİYE YÖNETİMİ ARASINDA DİYALOĞUN SAĞLANMASI GEREKİYOR"

Lavrov ayrıca, "Elbette Türkiye ile Suriye yönetimi arasında da diyaloğun sağlanması gerekiyor. Burada da yardımcı rol oynamaya, doğrudan temasları teşvik etmeye hazırız." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı'nda değişiklik yapılması hususunu destekleyeceklerini dile getiren Lavrov şunları dile getirdi:

"Elbette Ankara ile Şam arasındaki diyaloğun 1998 yılındaki Adana Mutabakatı'na dayanması gerekiyor. Bu, kısa bir süre önce her iki tarafın da son gelişmeler çerçevesinde kabul ettiği uluslararası yasal çerçevedir. Eğer taraflar, temaslar sırasında, bu anlaşmayı açıklığa kavuşturmak veya değiştirmek isteyecekse bu onların kararı olacaktır. Elbette biz bunu kabul eder, destekleriz."

Lavrov, Türk ve Suriyeli yetkililerinin Soçi'de görüşme yapması yönünde bir plan olmadığını söyledi.

"TürkAkım'IN İKİNCİ HATTI 2020'DE TAMAMLANACAK"

Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin ikinci hattı için Bulgaristan'ın altyapı çalışmalarını başlattığını belirterek, "Çalışmalar takvim doğrultusunda ilerliyor ve 2020'de tamamlanacak. TürkAkım Bulgaristan'ın doğal gaz ithalatını çeşitlendirecek." şeklinde konuştu.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

TürkAkım'ın Avrupa pazarı için planlanan 15,75 milyar metreküplük kapasitesinin 3,5 milyar metreküplük kısmının Bulgaristan tarafından ithal edilmesi öngörülüyor.

ERDOĞAN İLE PUTİN SOÇİ'DE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Rusya’ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le bir araya gelecek, mevkidaşıyla birlikte heyetlerarası görüşmelere katılacak.

Soçi'deki görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin masaya yatırılması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

(AA / DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan putin Suriye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
azdan az çoktan çok reis
şu vizeyide artık serbest edin be kardeşim yeter ya
seni seviyoruz.doğru birdir endoğru olanı da senin esedle anlaşmandır.konuşmandır.inadı bırak konuş anlaş ki terör devleti ABD defolsun.PKK yı ancak öyle yok ederiz.
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