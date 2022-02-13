Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı tartışması! Başdanışmanı son noktayı koydu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 2023 seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı hakkındaki polemiğe ilişkin olarak açıklamalarda bulunarak, "Hukuken bir engel yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Habertürk TV'de Gerçek Fikri Ne programında Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı.

"HUKUKEN BİR ENGEL YOK"

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı hakkındaki polemiğe değinen Uçum şu ifadeleri kullandı:

Hukuken bir engel yok. Ben Anayasa taslak çalışması esnasında da bizzat çalışma grubunun içerisinde yer aldım. Buna göre 2 dönemi içeren 101.madde tümden yeniden yazıldı. Eski 101.madde yürürlükten kaldırıldı. 16 Nisan'da da halk oylamasıyla zaten devreye girdi. Dolayısıyla bir Cumhurbaşkanının iki dönemden fazla görev yapamaması kuralı 16 Nisan 2017'de devreye girmiş bir kuraldır. 16 Nisan 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı 1 dönem görev yaptı. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde aday olursa bu ikinci dönemi olacaktır."

"YENİ POZİSYON BAŞKANLIK SİSTEMİDİR"

Mehmet Uçum, bu tartışmanın hukuksal bir temelinin olmadığını kaydederek şunları söyledi:

"Bu tartışma 367 tartışması gibi hukukun birtakım siyasal hedefler için kullanılmasından başka bir şey değildir. Bu tartışma tamamen siyasi bir tartışmadır. Ayrıca eski Cumhurbaşkanlığı pozisyonu parlamenter sistemin sisteme ait bir pozisyondur. Yeni pozisyon Başkanlık sistemidir."

