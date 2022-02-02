Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına Ceren Ece Öksüz damga vurdu! Genç kızın kim olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı: Seni ödüllendirmemiz lazım

Toplu açılış töreni için Trabzon'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısının ardından gençlerle buluşma programı için Akçaabat'a geçti. Burada gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtladı.

CEREN ECE ÖKSÜZ DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir ara programda yanında oturan Akçabat Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencisi Ceren Ece Öksüz tarafından ''Eren Bülbül filmini izlediniz mi, nasıl buldunuz?" sorusu yöneltildi.

Filmi ve oyunculukları çok beğendiğini anlatan Erdoğan, daha sonra genç kıza dönüp "Sen de izledin mi?" dedi.

GENÇ KIZIN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENEN ERDOĞAN, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Genç kız ise "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin müziğini yapan Ceren Ece Öksüz olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi.

"Ciddi mi diyorsun? Çok beğendim müzikleri, seni ödüllendirmemiz gerekiyor." diyen Cumhurbaşkanı, daha sonra Öksüz'ün canlı performansını dinledi.

O anlar salondakilere de duygu dolu anlar yaşattı.



