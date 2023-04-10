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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle teslim edilmişti! Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

10.04.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma sanayiinde tarihi gün yaşandı. Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle TSK envanterine girdi. 27.4 bin tonluk gemi ve savunma sanayiine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, projenin dünyadaki önemine vurgu yaptı. TCG Anadolu'nun teslim edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den sosyal medyada art arda paylaşımlar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle teslim edilmişti! Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuştu. TCG Anadolu gemisinin inşasına 2016 yılı Nisan ayında başlandığını anımsatan Erdoğan, "Aradan geçen 7 yılın sonunda TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Rabb'im bu gururumuzu daim kılsın." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yaklaşık 36 ay gibi bir sürede eş zamanlı olarak 3 geminin özel tersanede inşa edilerek Deniz Kuvvetlerimize tesliminin hedeflenmesi dünyada örneği olmayan bir projedir" mesajı ise dikkat çekti.

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'ALLAH SELAMET VERSİN'

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu paylaşımında "TCG Anadolu hayırlı olsun. Yerli askeri gemi üretimimiz ve mühendisliğimiz için kıymetli, donanma gücümüz açısından da önemli bir yerde olan TCG Anadolu'nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki üretim sürecinde emeği geçen herkese teşekkürler. Allah selamet versin." ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE: BU TÜR YATIRIMLARI DEVAM ETTİRECEĞİM

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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"TCG Anadolu, ülkemize hayırlı olsun. Donanmamızın böyle bir gemiye sahip olması beni çok mutlu etti. Ben cumhurbaşkanı seçildiğimde hem bu hayat pahalılığını bitireceğim hem de bu tür yararlı yatırımları artırarak devam ettireceğim. Sözüm söz."

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