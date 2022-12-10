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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isabella şarkısıyla fenomen olan Fevzi Kaan Türker'i dinledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

10.12.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki yoğun programının ardından gençlerle buluştu. Erdoğan, 'Isabella' şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de canlı olarak dinledi. Genç müzisyenin orguyla Isabella'yı seslendirdiği anlarda çekilen video da sosyal medyada gündem oldu.

Samsun'da Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e etkinliği ve toplu açılış törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen organizasyonla gençlerle de buluştu. Erdoğan'ın gençlerle sohbeti sırasında bir sürpriz yaşandı.

ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE MEŞHUR ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan ve org çalarken söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan Fevzi Kaan Türker de programa katıldı. 12 yaşındaki Fevzi Kaan, 'Isabella' şarkısını bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde canlı olarak çalıp seslendirdi.

ISABELLEA

Eğlenceli anların yaşandığı programda, Erdoğan da eliyle tempo tutarak şarkıya eşlik etti. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun recep tayip erdoğan

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