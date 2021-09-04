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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Rize'nin 70 yıllık hayali

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Rize'nin 70 yıllık hayali

04.09.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Rize'nin 70 yıllık hayali" olan Salarha Tüneli açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve yarım saat süren ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Rize'nin 70 yıllık hayali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve yarım saat süren, dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir.

"BAŞKA RİZE, KARADENİZ VE TÜRKİYE YOK"

Rant hırsına cehalete buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Başka Rize, Karadeniz, Türkiye yok. Elimizdeki potansiyellerin kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de bir kesim var 19 yılda siz ne yaptınız ki diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir soruyu ancak ne kendisi ne evlatları bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir. Türkiye'nin 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bu milletin kendisidir. Bay Kemal'e sesleniyorum; gelin de Rize'yi görün dikili bir ağacınız yok.

"TERÖR KORİDORUNU YIKTIK, ATTIK"

Sınır güvenliğimizi tahkim ederek güneyimizi kuşatmayı hedefleyen terör koridorunu yıktık, attık. Ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik. Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama biz kalktık.''

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Rize Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
varsa yoksa rizeye, bütün anadolu can çekişiyor can, yollar köstebek yuvası, sıcaktan eriyen asfaltlar kaydırak beşik gibi olmuş veheyyyyy
Vayy arkadaş...Kaça mal oldu acaba bu ?
ne rizeymiş arkadaş. ülkede başka il memleket yok mu?

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