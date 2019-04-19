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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimi geride bırakarak gündeme odaklanmamız şart!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "2023 Türkiye’sini inşa edecek olan yine milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte TÜRKİYE İTTİFAKI olarak hareket etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimi geride bırakarak gündeme odaklanmamız şart!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.

Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Gücümüzü Milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle TÜRKİYE ORTAK PAYDASINDA buluşmanın mücadelesini vereceğiz.

2023 Türkiye’sini inşa edecek olan yine milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte TÜRKİYE İTTİFAKI olarak hareket etmeliyiz"


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Okuyucu Yorumları 14 yorum
BİTTİNİZ OĞLUM BİTTİNİZ.. SONUNUZU GÖRMEK DÜNYANIN EN KEYİFLİ DUYGUSU.. AMA HESAP VERE VERE!! YARGILANA YARGILANA!!!
Ekonomide sorun yoktu hani ????
günaydın güzel ülkeme
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