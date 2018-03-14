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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde kendisini sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımlarla 'Yüzüklerin Efendisi' filminin kötü karakteri 'Saruman’a benzeterek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, “tehdit” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu Selin Şekerci ile şikâyetinden vazgeçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katılmadı.

DURUŞMAYA GELMEDİ

Selin Şekerci’nin avukatı Nail Gönenli, müvekkilinin iş nedeniyle şehir dışında olduğunu söyledi.

Duruşmada hâkim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından şikâyetin geri alındığına dair dilekçe verildiğini söyledi.

'İFADE VERMESİ GEREKİR'

Hâkimin, usul gereği Selin Şekerci’nin ifade vermesi gerektiğini hatırlatması üzerine Selin Şekerci’nin avukatı Nail Gönenli, suçlamanın “kamu görevlisine hakaret” olduğunu belirterek, “Şikâyetten vazgeçilmiştir” dedi.

Selin Şekerci’nin mazeretini kabul eden mahkeme, ifadesinin alınması için bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (Hürriyet/Ayşegül Usta)

Selin Şekerci daha önce de Emine Erdoğan hakkında tiwitler tamış ve daha sonra pişman olup Emine Erdoğan'dan özür dilemişti.

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Selin Şekerci tayyip erdoğan

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