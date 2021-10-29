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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

29.10.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyetin 98. yılında, 29 Ekim törenleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir'deki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan mozaleye çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan, Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajında 2023 vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

29 Ekim törenleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslanlı yoldaki yürüyüşün ardından mozaleye çelenk bıraktı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Erdoğan daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajını okudu. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;

"Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şanlı tarihi zaferlerle dolu bir milletin mensubu olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız, ruhun şad olsun."

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Anıtkabir'deki törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Recep Tayyip Erdoğan
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