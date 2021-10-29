Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

29 Ekim törenleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslanlı yoldaki yürüyüşün ardından mozaleye çelenk bıraktı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Erdoğan daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajını okudu. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;

"Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şanlı tarihi zaferlerle dolu bir milletin mensubu olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız, ruhun şad olsun."

Anıtkabir'deki törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.





