Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Twitter'da ABD ürünlerine ek vergi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD ile ticareti gerçekleştirilen bazı ürünlerde vergi oranlarının arttırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden mesajlarını ileten Oktay, “ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen Milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile de kenetlenmiş, haksızlıklara karşı Dünya’yı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam” açıklamasında bulundu.





