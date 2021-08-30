Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 30 Ağustos'a özel videolu kutlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zafer Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Altun, "99 yıl önce, Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" başlığıyla hazırlanan 5 dakika 43 saniyelik videoda Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarması tarihi görüntülerle anlatılıyor.

Video, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bu zaferle atılmıştı. Bu toprakları müdafaa etmek için bir an bile tereddüt etmeden canını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimiz, bize bu vatanı armağan etmişti. Bugün de aynı inanç ve güçle dimdik ayakta duran büyük Türk milleti bağımsızlığımızın mutlak savunucusu ve bekçisi olmaya devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadeleriyle tamamlanıyor.

(İHA)

