Cumhuriyet'i ilan etti, günler sonra peş peşe ölüm tehlikesi atlattı: Atatürk'ün peş peşe kalp krizi geçirdiği tarihlerdeki ilginç rastlantı!

Cumhuriyetin kurulduğu dönemde, zamanın sağlık ve teknoloji koşulları nedeniyle en büyük savaşlardan bazıları da hastalıklara karşı veriliyordu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de stresli yaşamının da etkisiyle birçok hastalıkla boğuştu. 29 Ekim 1923'ten günler sonra ise Atatürk üst üste iki kritik tarih atlattı.

"İNANILMAZ BİR ŞEY ANLATTI"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'dan dinlediğini belirttiği ilginç rastlantıyı tv100'de yayınlanan programında anlattı. Başbuğ'un kendisine "inanılmaz bir şey" anlattığının kaydeden Işık, "İlk kez ondan duydum" dedi.

İLK KEZ 42 YAŞINDA YAKALANDI

Cumhuriyet'i ilan etmenin getirdiği stres Atatürk'ü de derinden etkiledi. Işık'ın Başbuğ'dan aktardığına göre; 29 Ekim 1923'ten yaklaşık iki hafta sonra, 9 Kasım tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa kalp krizi geçirdi. O sırada etrafta bulunan doktor Refik Saydam'ın müdahalesi sayesinde Mustafa Kemal ölümden döndü.

İLGİNÇ TESADÜF

Ancak Atatürk stres dolu yaşamının da etkisiyle ömrü boyunca hastalıkların pençesinden kurtulamadı. İkinci kalp krizi ise Ata'nın yıllar sonra hayatını kaybedeceği tarih olan 10 Kasım'da kendisini yakaladı. Bunu da atlatan Mustafa Kemal, doktorların ve yakınlarının tavsiyelerine rağmen çalışmalarına dur durak demeden devam etti.