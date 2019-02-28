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Cüneyt Arkın Hakan:Muhafız'da oynayacak mı? Cüneyt Arkın'dan Hakan:Muhafız açıklaması

DİZİ HABERLERİ  | 28.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Hakan: Muhafız'ın yeni sezon tanıtımında yer alan sanatçı Cüneyt Arkın, konuyla ilgili açıklama yayınladı. Sadece tanıtımda yer aldığını vurgulayan Arkın, yeni sezonda rol alacağı iddialarını yalanladı.

Cüneyt Arkın Hakan:Muhafız'da oynayacak mı? Cüneyt Arkın'dan Hakan:Muhafız açıklaması

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın yeni sezon tanıtımında yer alan sanatçı Cüneyt Arkın, kişisel Instagram hesabından açıklama yaptı.

Arkın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Netflix Türkiye'de yayınlanan Muhafız dizisinin tanıtım filminin hemen sonrasında 'Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'da usta oyuncu Cüneyt Arkın rol alacak' haberleri doğru değildir. Arkın dizinin ilk sezon yayını öncesi dizinin sadece tanıtım bölümde yer almıştır.

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​Dizinin ana bölümlerinde yer almayı kapsayan bir anlaşma yapılmamış bu konuda bir teklif yapılmamıştır. Teklif yapılması halinde koşullar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Bu açıklamayı yapma sebebimiz; doğru haber alma hakkına her zaman saygı duyduğumuz, biricik sevenlerimizin bizlere gönderdiği heyecan dolu tebrik mesajlarıdır."

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