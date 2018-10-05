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Cüneyt Arkın: Halkın hayır duası varsa, insana bir şey olmuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu belirterek, "O kadar çok insan geldi ki geçmiş olsun demeye. Özellikle orta yaşlı hanımlar, 'Hep dua ettik.' dediler. Türk insanının, Türk halkının hayır duası varsa, insana pek bir şey olmuyor." dedi.

Cüneyt Arkın: Halkın hayır duası varsa, insana bir şey olmuyor

"Şarkılar Seni Söyler" adlı müzikalde yer alan olan usta sanatçı, oyunun basın toplantısında yaptığı açıklamada, hastalığının ardından yaşadığı sürece ilişkin bilgi verdi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra deniz kıyısındaki yazlığa gittiğini anlatan Arkın, "İnanın bana, o kadar çok insan geldi ki 'geçmiş olsun' demeye. Özellikle orta yaşlı hanımlar, 'Hep dua ettik.' dediler. Türk insanının, Türk halkının hayır duası varsa, insana pek bir şey olmuyor. Ben doktorum. Yani rasyonel, akılcıyım ama inanç olaylarında ve duada o kadar rasyonel ve akılcı olamıyorum. İnanmak var." ifadelerini kullandı.

Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu ve Türk izleyicisiyle yüz yüze geldiği anlarda mutluluk yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Ben Avrupa'yı dolaştım ve alkolle uyuşturucu konusunda bilgi verdim. İnanın bana, bin yabancı, bir Türk olsun, o Türk'ü anlayıp seçerim, 'Sen Türksün' derim. Çok güzel bakar, Türk insanı. Yüreğinin bütün güzelliğiyle bakar. Yüreğinden pınarlar akar, öyle bakar. Hele biraz dokunursan, öylesine mutlu olur ki. Öylesine vefalıdır, seni unutmaz. Beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. O, daha çok Türk halkının vefa duygusundan geliyor. Türk halkı çok önemli bir halk."

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Müjdat Gezen'in yönetmenliğini üstlendiği, Cüneyt Arkın'ın da rol alacağı "Şarkılar Seni Söyler" müzikali, 20 Ekim'de Tim Show Center'da başlayacak.

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Şarkılar Seni Söyler cüneyt arkın müjdat gezen

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