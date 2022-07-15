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Cüneyt Arkın'ın ismi Çankaya'da yaşatılacak

15.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankaya Belediye Meclisi, tüm partilerin ortak önergesi ile Çankaya'da yapılacak bir parka veya merkeze, Cüneyt Arkın'ın isminin verilmesini oybirliği ile kabul etti.

Cüneyt Arkın'ın ismi Çankaya'da yaşatılacak

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Belediye Meclisi, tüm partilerin ortak önergesi ile ilçede yapılacak bir parka veya merkeze, 28 Haziran'da hayatını kaybeden ünlü sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın isminin verilmesini oy birliği ile kabul etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cüneyt Arkın'ın hiçbir zaman duruşundan ve aydınlanmadan ödün vermeden yaşayan bir çınar olduğunu belirterek, "Çok değerli sanatçımız Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meclisimiz de tüm partilerin ortak önerisi ve oy birliği ile Cüneyt Arkın adını Çankaya'da yaşatmak için adım attı. Cüneyt Arkın'ın değerlerini ve anılarını Çankaya'da yaşatmaya devam edeceğiz. Cüneyt Arkın'ın adını Çankaya'da yaşatmak bizim için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın
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