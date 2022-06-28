Cüneyt Arkın'ın rakibi olarak gösteriliyordu! Serdar Gökhan acı haberi alınca yıkıldı

85 yaşındaki Cüneyt Arkın dün gece kalbi durduğu için hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası Yeşilçam'daki en dişli rakibi Serdar Gökhan canlı yayında zor anlar yaşadı.

Cüneyt Arkın ile pek çok filmde yer alan usta oyuncu Serdar Gökhan açıklamasında şunları söyledi:

"ÇOK İNCE BİR İNSANDI"

"Cüneyt Arkın ile güzel bir rekabet içinde tarihi filmler yaptık. Mesleğini bırakıp yaşamı boyunca sinemayla ilgilendi. Yeni nesilden Yeşilçam oyuncularını dolduracak yetenekler yetişmiyor. Çok ince ve yufka yürekli bir insandı. Her şey dilindeydi. Karşılıklı rol yaptığımız zaman daha iyi rol yapma derdindeydik. Yolda öğrendim, yıkıldım. Dilim damağım kurudu. Araba kullanıyordum kenara çektim. Tekrar başımız sağ olsun diyorum."





