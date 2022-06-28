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  4. Cüneyt Arkın'ın rakibi olarak gösteriliyordu! Serdar Gökhan acı haberi alınca yıkıldı

Cüneyt Arkın'ın rakibi olarak gösteriliyordu! Serdar Gökhan acı haberi alınca yıkıldı

28.06.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve ölümüne dair detaylar araştırılırken usta oyuncu hakkında yeni açıklamalar da yapılıyor. Cüneyt Arkın'ın Yeşilçam'daki en dişli rakibi Serdar Gökhan, usta oyuncunun ölüm haberi sonrası yıkıldı. Kalbi dün gece duran ve hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası canlı yayına bağlanan Serdar Gökhan konuşmasında "Yolda öğrendim, yıkıldım" dedi.

85 yaşındaki Cüneyt Arkın dün gece kalbi durduğu için hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası Yeşilçam'daki en dişli rakibi Serdar Gökhan canlı yayında zor anlar yaşadı.

Cüneyt Arkın ile pek çok filmde yer alan usta oyuncu Serdar Gökhan açıklamasında şunları söyledi:

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"ÇOK İNCE BİR İNSANDI"

"Cüneyt Arkın ile güzel bir rekabet içinde tarihi filmler yaptık. Mesleğini bırakıp yaşamı boyunca sinemayla ilgilendi. Yeni nesilden Yeşilçam oyuncularını dolduracak yetenekler yetişmiyor. Çok ince ve yufka yürekli bir insandı. Her şey dilindeydi. Karşılıklı rol yaptığımız zaman daha iyi rol yapma derdindeydik. Yolda öğrendim, yıkıldım. Dilim damağım kurudu. Araba kullanıyordum kenara çektim. Tekrar başımız sağ olsun diyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Serdar Gökhan
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Vatansever ve ülkücü bir sanatcımızı kayıp etmemizden dolayı üzgünüz.
Allah (cc) rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Gerek cüneyt arkın gerekse serdar gökhan bir dönem çektikleri türk tarihi ile ilgili oynadıkları kahramanlık filmleri ile o zamanki gençliğin milli ve ülkücü yetişmesine vesile oldular.
Adam gibi adam, vatanperver Fahrettin Cüreklibatır.

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