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Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisine katıldı! Hangi rolde oynayacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 20:03 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, ‘Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisine katıldı! Hangi rolde oynayacak?

atv'nin başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Mehmet Bozdağ / Bozdağ Film imzalı fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın dahil oldu.

AKSAKALLILARIN REİSİ OLACAK!

Cüneyt Arkın bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak. atv ekranının başarılı yapımı Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı.

Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın’ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Kuruluş Osman yeni sezonuyla Eylül'de ekranlarda olacak.

TAMER YİĞİT DE KATILMIŞTI

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini ise usta oyuncu Tamer Yiğit canlandıracak.
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