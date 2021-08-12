Cüneyt Arkın paylaştı: Bu yeşil alanlarda şimdi siteler yükseliyor

'Kara Murat' filmleri başta olmak üzere çok izlenen birçok projede yer alan Cüneyt Arkın son dönemde de ekranda. Şu sıralar atv'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Arkın sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Yeşilçam'ın en cesur sahnelerine imza atan usta sanatçı, yıllar önce çekilen, bir film karesine ait olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Arkın, 668 bin takipçisi bulunan Instagram'da yayınladığı kareye, "Levent'te bir zamanlar bizim yükseldiğimiz bu yeşil alanlarda şimdi siteler yükseliyor" notunu düştü.

