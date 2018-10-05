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Cüneyt Arkın 'Türk halkının hayır duası varsa insana bir şey olmuyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 00:19 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu belirterek, "O kadar çok insan geldi ki geçmiş olsun demeye. 'Hep dua ettik.' dediler. Türk halkının hayır duası varsa insana pek bir şey olmuyor." dedi

Cüneyt Arkın 'Türk halkının hayır duası varsa insana bir şey olmuyor'

Sanatçı Cüneyt Arkın, rol alacağı "Şarkılar Seni Söyler" adlı müzikalin basın toplantısında yaptığı açıklamada, hastalığının ardından yaşadığı sürece ilişkin bilgi verdi.

AA'nın haberine göre, hastaneden taburcu olduktan sonra deniz kıyısındaki yazlığa gittiğini anlatan Arkın, şöyle konuştu:

"İnanın bana, o kadar çok insan geldi ki 'geçmiş olsun' demeye. Özellikle orta yaşlı hanımlar, 'Hep dua ettik.' dediler. Türk insanının, Türk halkının hayır duası varsa, insana pek bir şey olmuyor. Ben doktorum. Yani rasyonel, akılcıyım ama inanç olaylarında ve duada o kadar rasyonel ve akılcı olamıyorum. İnanmak var."

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Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu ve Türk izleyicisiyle yüz yüze geldiği anlarda mutluluk yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben Avrupa'yı dolaştım ve alkolle uyuşturucu konusunda bilgi verdim. İnanın bana, bin yabancı, bir Türk olsun, o Türk'ü anlayıp seçerim, 'Sen Türksün' derim. Çok güzel bakar, Türk insanı. Yüreğinin bütün güzelliğiyle bakar. Yüreğinden pınarlar akar, öyle bakar. Hele biraz dokunursan, öylesine mutlu olur ki. Öylesine vefalıdır, seni unutmaz. Beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. O, daha çok Türk halkının vefa duygusundan geliyor. Türk halkı çok önemli bir halk."

Müjdat Gezen'in yönetmenliğini üstlendiği, Cüneyt Arkın'ın da rol alacağı "Şarkılar Seni Söyler" müzikali, 20 Ekim'de Tim Show Center'da başlayacak.

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