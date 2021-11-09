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Cüneyt Özdemir'den YouTuber Orkun Işıtmak'ın anaokulu videosuna çok sert tepki!

09.11.2021 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın tartışmalara konu olan anaokulu videosuna, gazeteci Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi. Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Komik değil, korkunç" ifadelerini kullandı. Orkun Işıtmak ise söz konusu videoyla ilgili açıklama yaparak "Psikiyatr ve pedagoglara gösterdik, hiçbiri bir problem göremedi. Çekim öncesi okuldan ve tüm çocukların ailelerinden yazılı izin alındı" dedi.

Cüneyt Özdemir'den YouTuber Orkun Işıtmak'ın anaokulu videosuna çok sert tepki!

Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalında yayınladığı son video gündem oldu. Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni olan Işıtmak'ın videosunda, çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi tepkilere neden oldu.

Çok küçük yaştaki çocuklara, bir eğitimci olmadığı ve pedagojik bilgisi olmadığı halde, bir günlüğüne de olsa 'öğretmenmiş gibi davranması' eleştirilere neden oldu.

SQUID GAME GÖNDERMESİ!

Videosunda son günlerin popüler dizisinin müziğini de kullanan Işıtmak, çocuklara yönelik, “İnşallah ısırılmam tetanozumu yaptırdım ama” ifadelerini kullandı.

Bir çocuğun "Ben annemi istiyorum" diyerek ağlamaya başlaması üzerine Işıtmak, "Daha iki dakika oldu bir kişi kaybettik. Arkadaşlar Squid Game oynamıyoruz, kişi sayımız azalarak gitmeyecek" dedi.

"SÖYLEYECEK ÇOK SÖZ VAR AMA..."

Gazeteci Cüneyt Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orkun Işıtmak'a tepki gösterdi. Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Orkun Işıtmak son YouTube videosunda 'kreş öğretmeni' oldu! Twitter'da tepki yağdıOrkun Işıtmak son YouTube videosunda 'kreş öğretmeni' oldu! Twitter'da tepki yağdı

"Böyle bir videoyu Türkiye dışında herhangi bir ülkede çekerseniz muhtemelen kendinizi hapiste bulursunuz. Ama Türkiye'de iseniz sadece izliyorsunuz. Komik değil, taciz ile istismar arasında bir sınırda. Korkunç! İzin veren de, çektiren de, çeken de.

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Böyle bir çekime izin veren anaokulu anında kapatılmazsa da yuh... Şuursuzluğun en zirvesi. Yahu 3 yaşında çocuklardan bahsediyoruz.

Daha vahimi videoyu çeken kişi yorumlarda eleştirenleri dava etmekle tehdit ediyor. O kadar saldım çayıra bir durum var ki böylesine bir videodan sonra özür dilenmesini beklerken bir de üzerine tehdit ediliyorsunuz. Söyleyecek çok söz var ama bakın hala kendimi tutuyorum.

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Videoyu çekenin iddiası o ki bu videodaki ana babalar bu saçmalığa yazılı izin vermişler. Benim aklım almıyor. Ey bu videoda yüzleri kaptılmadan gösterilen çocukların ana babaları buna izin verdiğiniz doğru mu ? Doğru ise ne uğruna…Bir söyleyin çocuğunuzun bir damla.."

ORKUN IŞITMAK AÇIKLAMA YAPTI: İZİN ALDIK

Orkun Işıtmak ise gelen tepkiler sonrası yazılı açıklama yaparak videonun altına şu notu düştü:

"Video özelinde bazı Instagram hesapları bot hesaplarla Twitter üzerinden bu video hakkında saldırı başlatmışlar. Öncelikle video çekimi öncesi okuldan ve tüm çocukların ailelerinden yazılı izin alındı. Her zaman çocuklarımız dahil herkese iyi örnek olmaya çalıştım. 2 tane akılsız Instagram hesabının takipçilerine 'SALDIRIIN' demesiyle bu durum değişmeyecek."

"PSİKİYATR VE PEDAGOGLARA GÖSTERDİK, PROBLEM GÖRMEDİLER"

"Bu şahısların paylaşımları sonrasında videoyu farklı farklı öğretmenlere, avukatlara, psikologlara, psikiyatr ve pedegoglara gösterdik, hiçbiri bir problem göremedi. Ayrıca Twitter'da yoğun bir şekilde paylaşılan Youtube Shorts videosu, Squid Game özelinde yapılan bir uyarlamadan ibarettir. Videonun tamamı değildir."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

"Toplumu haksız yere galeyana getirdikleri, beni ve anaokulunu kapattırmakla tehdit ettikleri, hakkımda sosyal medyada 'karalama' kampanyası başlattıkları için bu troll grup hakkında tek tek suç duyurusunda bulunduk. Peşlerini bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz. Videoyu izlemeden yorum yapmayın, kimsenin de hakkını yemeyin!"

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Cüneyt Özdemir Orkun Işıtmak
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