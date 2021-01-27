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Cüneyt Özdemir dizi çekeceğini açıkladı: Türkiye'nin siyasi tarihiyle ilgili olacak

27.01.2021 00:46 | Son Güncelleme:
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YouTube kanalında yaptığı yayınlarla gündem olan gazeteci Cüneyt Özdemir yeni projesini açıkladı. Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan Cüneyt Özdemir önümüzdeki günlerde bir dizi çekmeyi planladığını açıkladı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Kendi adını taşıyan YouTube kanalında uzun süredir her gün yayın yapan Cüneyt Özdemir dizi yapımcılığına hazırlandığını söyledi.

"MİNİ DİZİ OLACAK"

Çekmeyi planladığı mini dizinin yazar ve yapımcısı olacağını belirten ifade eden Özdemir, "Şimdi, ben görsel anlatıyı daha benimsiyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde bir dizi çekmeyi düşünüyorum. Yazar ve yapımcı olarak. Tabii daha politik, biraz daha Türkiye'nin yakın siyaset tarihiyle ilgili. Dijital mecra veya televizyon için de olabilir. Bir mini dizi, 6-8 bölümlük mini dizi. Ama Türkiye'de yaşanmış ve çok komplo teorisi kurulan bir iki olayla ilgili. Bu belgesel değil ama bayağı dizi çekmeyi düşünüyoruz" dedi.

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YILLAR ÖNCE DE DİZİ ÇEKMİŞTİ!

Cüneyt Özdemir yıllar önce de bir dizinin yapımcılığını üstlenmişti. 2006 yılında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda isimli dizinin yapımcısı Cüneyt Özdemir ve Timur Savcı olmuştu. Senaryosunu Doğan Yurdakul’un kaleme aldığı, konsept danışmanlığını Soner Yalçın’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Serdar Akar yapmıştı.

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Gizemli öyküsüyle dikkat çeken dizide Orhan Kılıç, Engin Cezzar, Arsen Gürzap, Mahir Günşiray, Erol Tezeren, Mehmet Çevik ve Hakan Karahan gibi oyuncular başrollerde oynamıştı. Dizide 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında Yahudiler'den çalına altınların izi sürülüyordu.

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