Cüneyt Özdemir YouTube kanalında dansöz çıkardı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Cüneyt Özdemir yeni yılın ilk gününde de gündem olmayı başardı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında dikkat çeken bir olay yaşandı. Sosyal medya kullanıcılarının ısrarlı "Dansöz çıkarılacak mı?" soruları üzerine Özdemir, Özdemir, "Elbette olacak, hem de 12'yi bekletmeden olacak" dedi.

Cüneyt Özdemir daha sonra Dansöz Nuran'ı yayına bağladı.

DANSÖZ NURAN DAKİKALARCA DANS ETTİ

Yayına, Dansöz Nuran, evinin salonundan bağlandı ve dakikalarca dans etti.

Dans sonrası Özdemir RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i eleştirerek, "Bir şey rica edeceğim aman Ebubekir Bey'e söylemeyin kılıcıyla bizi doğrar" ifadesini kullandı.

