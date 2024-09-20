'Cutcode Summit' 24 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

'Cutcode Summit 2024' bu yıl İstanbul Kadıköy'de düzenlenecek. 24 Eylül'de yapılacak etkinlikte saç ve güzellik endüstrisindeki en yaratıcı ve yetenekli profesyoneller bir araya gelecek.

Özel eğitimlerin de yer alacağı etkinlikte katılımcılara saç tasarımı ve bakımı dışında kişisel ve profesyonel gelişimi olanağı da sunuluyor.

2023'deki etkinliğe katılan Serkan Selamet, 'Sektörün önde gelen isimlerini bir sahnede görebilmek çok güzeldi" dedi.

SUNUCU ONUR BÜYÜKTOPÇU

Etkinliğin sunumunu ise aktör, sunucu ve şarkıcı Onur Büyüktopçu yapacak.