CZN Burak Mekke'den paylaştı! Umre pozuna yorum yağdı

CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını öne sürerek dava açmıştı. Aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açan CZN Burak son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü fenomen son olarak Mekke'ye gitti. Başka bir dosyadan dolandırıcılık davası olan annesiyle umreye giden fenomen paylaşımlarıyla dikkat çekti.

"Kul secde ederken Rabbi'ne en yakındır o zaman dua edin" yazan CZN Burak paylaşımıyla beğeni topladı.

Umre'ye giden ve sosyal medyadan pozlarını paylaşan CZN Burak'a takipçilerinden "Allah kabul etsin" mesajları yağdı.





