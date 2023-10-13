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  4. CZN Burak Mekke'den paylaştı! Umre pozuna yorum yağdı

CZN Burak Mekke'den paylaştı! Umre pozuna yorum yağdı

13.10.2023 13:52 | Son Güncelleme:
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Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, başka bir dosyada dolandırıcılıkla suçlanan annesiyle paylaşımlar yapmaya başlamıştı. CZN Burak son olarak umre pozuyla dikkat çekti.

CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını öne sürerek dava açmıştı. Aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açan CZN Burak son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü fenomen son olarak Mekke'ye gitti. Başka bir dosyadan dolandırıcılık davası olan annesiyle umreye giden fenomen paylaşımlarıyla dikkat çekti.

"Kul secde ederken Rabbi'ne en yakındır o zaman dua edin" yazan CZN Burak paylaşımıyla beğeni topladı.

SDSDS

Umre'ye giden ve sosyal medyadan pozlarını paylaşan CZN Burak'a takipçilerinden "Allah kabul etsin" mesajları yağdı.

uıyoy

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CZN Burak sosyal medya anne

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