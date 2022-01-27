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CZN Burak verdiği kilolarla dikkat çekti! Son haliyle hayranlarını şaşırttı

27.01.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaştığı ilginç yemek videolarıyla fenomen olan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu ülkelerinde de çok sayıda restoranı bulunan ünlü şef CZN Burak, son paylaşımlarındaki zayıf haliyle takipçilerini şaşırttı.

CZN Burak verdiği kilolarla dikkat çekti! Son haliyle hayranlarını şaşırttı

CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni ve restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Instagram'da 31 milyona yakın takipçisi olan ünlü şef, Orta Doğı ve Arap coğrafyasında da fenomen haline geldi.

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VERDİĞİ KİLOLARLA ŞAŞIRTTI

Dünyanı çeşitli yerlerinde restoran açan Özdemir, bu sefer de verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Son olarak Tacikistan'da açtığı yeni restoranını duyuran CZN Burak adeta iğne ipliğe döndü.

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Son halini paylaşan Özdemir'e takipçilerinden "Erimişsin" yorumları yağdı. Ünlü ismin paylaşımında en dikkat çeken detay ise verdiği kilolar oldu.

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Özdemir'in son halini gören takipçileri "Çok zayıflamışsın" ve "Abi adeta erimişsin" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CZN Burak
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