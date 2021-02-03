D vitamini eksikliğine dikkat! Geçmeyen ağrıların sebebi olabilir

D vitamininin sağlık üzerine pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Özellikle son yapılan bilimsel çalışmalarda, D vitamininin, beyin gelişiminden kemik sağlığına kadar pek çok olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle kemik sağlığı üzerinde, büyümede ve gelişmede, bağışıklık sisteminde etkisi büyüktür.

D vitamini eğer yeterli miktarda alınamıyorsa, bu gibi bir durumda kemikte yumuşama, kemik dokusunda bozukluklar, kemik sağlığı üzerinde olumsuz faktör oluşabilmektedir. Yetersiz miktarda alındığında osteoporoz riski de artmaktadır. Bu yüzden yeterli miktarda D vitamini alınmalıdır.

20 DAKİKA BOYUNCA GÜNEŞTE DURUN

D vitamini yumurta sarısında, balıkta, balık yağında ve karaciğerde yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu besinler dengeli bir şekilde tüketilmelidir.

D vitaminini besinlerle birlikte almış olmak yeterli olmaz. D vitaminin sentezi için güneş ışığı olmazsa olmazdır. Bu yüzden 20 dakika kadar güneşle direkt temasın olması gerekir.

D vitamininin birkaç önemli işlevi vardır. Belki de en hayati, kalsiyum ve fosfor emilimini düzenlemek ve normal bağışıklık sistemi işlevini kolaylaştırmaktır. Yeterli miktarda D vitamini almak, kemiklerin ve dişlerin normal büyümesi ve gelişmesinin yanı sıra belirli hastalıklara karşı gelişmiş direnç için önemlidir.