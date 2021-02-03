HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. D vitamini eksikliğine dikkat! Geçmeyen ağrıların sebebi olabilir

D vitamini eksikliğine dikkat! Geçmeyen ağrıların sebebi olabilir

03.02.2021 09:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

D vitamini, cildinizde güneş ışığına tepki olarak üretildiği için bazen "güneş ışığı vitamini" olarak adlandırılır. D-1, D-2 ve D-3 vitaminlerini içeren bir bileşik ailesinde yağda çözünen bir vitamindir. Vücudunuz doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretir. Peki D vitamininin sağlığımıza nasıl katkısı var, eksikliği ne gibi sağlık problemleri ortaya çıkarır, görelim.

D vitamininin sağlık üzerine pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Özellikle son yapılan bilimsel çalışmalarda, D vitamininin, beyin gelişiminden kemik sağlığına kadar pek çok olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle kemik sağlığı üzerinde, büyümede ve gelişmede, bağışıklık sisteminde etkisi büyüktür.

D vitamini eğer yeterli miktarda alınamıyorsa, bu gibi bir durumda kemikte yumuşama, kemik dokusunda bozukluklar, kemik sağlığı üzerinde olumsuz faktör oluşabilmektedir. Yetersiz miktarda alındığında osteoporoz riski de artmaktadır. Bu yüzden yeterli miktarda D vitamini alınmalıdır.

20 DAKİKA BOYUNCA GÜNEŞTE DURUN

D vitamini yumurta sarısında, balıkta, balık yağında ve karaciğerde yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu besinler dengeli bir şekilde tüketilmelidir.

D vitaminini besinlerle birlikte almış olmak yeterli olmaz. D vitaminin sentezi için güneş ışığı olmazsa olmazdır. Bu yüzden 20 dakika kadar güneşle direkt temasın olması gerekir.

D vitamininin birkaç önemli işlevi vardır. Belki de en hayati, kalsiyum ve fosfor emilimini düzenlemek ve normal bağışıklık sistemi işlevini kolaylaştırmaktır. Yeterli miktarda D vitamini almak, kemiklerin ve dişlerin normal büyümesi ve gelişmesinin yanı sıra belirli hastalıklara karşı gelişmiş direnç için önemlidir.

Vücudunuz yeterince D vitamini almazsa, yumuşak kemikler (osteomalazi) veya kırılgan kemikler (osteoporoz) gibi kemik anormallikleri geliştirme riskiniz vardır.

D VİTAMİNİ HASTALIKLARLA SAVAŞIR

Araştırmalar, birincil faydalarına ek olarak, D vitamininin aşağıdaki durumlarda da rol oynayabileceğini göstermektedir:

Journal of the American Medical Association'da yayınlanan 2006 tarihli bir araştırmaya göre multipl skleroz yani MS hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olur.

Kalp hastalığına yakalanma şansınızı azaltmanın yanında grip olma olasılığınızı azaltmaya da yardımcı olur.

D VİTAMİNİ DEPRESYONU AZALTIR

Araştırmalar, D vitamininin ruh halini düzenlemede ve depresyonu önlemede önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Bir çalışmada bilim insanları, D vitamini takviyesi alan depresyonlu kişilerin semptomlarında bir iyileşme olduğunu fark ettiler.

Fibromiyaljili insanlarla ilgili başka bir çalışmada, araştırmacılar, D vitamini eksikliğinin, anksiyete ve depresyon yaşayanlarda daha yaygın göründüğünü buldular.

KİLO VERMENİZE KATKIDA BULUNUR

Kilo vermeye veya kalp hastalığını önlemeye çalışıyorsanız diyetinize D vitamini takviyesi eklemeyi düşünün.

Bir çalışmada, günlük kalsiyum ve D vitamini takviyesi alan kişiler, plasebo takviyesi alan deneklerden daha fazla kilo verebildi. Bilim insanları, ekstra kalsiyum ve D vitamininin iştahı bastırıcı bir etkisi olduğunu söylüyorlar.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pek çok faktör, yalnızca güneş yoluyla yeterli miktarda D vitamini alma yeteneğinizi etkileyebilir.

Yorgunluk, ağrılar, sızılar ve genel bir iyi hissetmeme hissi, merdiven çıkmada güçlük veya yerden veya alçak bir sandalyeden kalkmaya neden olabilen veya bir yürüyüşle yürümenize neden olabilecek şiddetli kemik veya kas ağrısı veya zayıflığı, özellikle bacaklarınızda, pelvisinizde ve kalçalarınızda stres kırıkları D vitamini eksikliği belirtileri arasında yer alır.

Doktorlar basit bir kan testi yaparak D vitamini eksikliğini teşhis edebilirler. Eksikliğiniz varsa, doktorunuz kemiklerinizin gücünü kontrol etmek için röntgen isteyebilir.

D vitamini eksikliği teşhisi konulursa, doktorunuz muhtemelen günlük D vitamini takviyesi almanızı tavsiye edecektir. Ciddi bir eksikliğiniz varsa, bunun yerine yüksek doz D vitamini tabletleri veya sıvıları önerebilirler. Güneş ışığından ve yediğiniz yiyeceklerden D vitamini aldığınızdan da emin olmalısınız.

D VİTAMİNİNİ ALABİLECEĞİNİZ BESİN KAYNAKLARI

Somon
Sardalya
Yumurta sarısı
Karides
Süt
Tahıl
Yoğurt
Portakal suyu

Güneşe maruz kalma ve tek başına yiyecek yoluyla her gün yeterli D vitamini almak zor olabilir, bu nedenle D vitamini takviyeleri almak yardımcı olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Kan grubuna göre diyet hurafesine dikkat! Kan grubuna göre diyet hurafesine dikkat!
Penis kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?Penis kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

Rus ruleti dehşeti! Kanlar içinde yere yığıldı

Rus ruleti dehşeti! Kanlar içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Kan grubuna göre diyet hurafesine dikkat!

Kan grubuna göre diyet hurafesine dikkat!

Skolyoz nedir? Belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

10 yaşında ortaya çıkıyor! Spor yaparken dikkat!

Sedef hastalığı tedavisi mümkün! Sedef hastalığı nasıl geçer?

O hastalıkla karıştırmayın! Deride kabuklanma olduysa...

Saç koparma hastalığı tedavi edilebilir! Saç koparma hastalığının sebepleri nelerdir?

Aniden ortaya çıkıyor, kendinizi alıkoyamıyorsanız dikkat!

Romatizma nedir, neden olur? Bu belirtiler varsa tedaviyi ertelemeyin!

Eklem ağrısıyla başlıyor! Bu belirti varsa mutlaka doktora gidin

Renk terapisi nedir? Öyle etkileri varmış ki...

Gününüzün nasıl geçeceğini seçtiğiniz renk belirliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.