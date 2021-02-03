D vitamini eksikliğine dikkat! Geçmeyen ağrıların sebebi olabilir

D vitamininin sağlık üzerine pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Özellikle son yapılan bilimsel çalışmalarda, D vitamininin, beyin gelişiminden kemik sağlığına kadar pek çok olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle kemik sağlığı üzerinde, büyümede ve gelişmede, bağışıklık sisteminde etkisi büyüktür.
D vitamini eğer yeterli miktarda alınamıyorsa, bu gibi bir durumda kemikte yumuşama, kemik dokusunda bozukluklar, kemik sağlığı üzerinde olumsuz faktör oluşabilmektedir. Yetersiz miktarda alındığında osteoporoz riski de artmaktadır. Bu yüzden yeterli miktarda D vitamini alınmalıdır.
D vitamini yumurta sarısında, balıkta, balık yağında ve karaciğerde yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu besinler dengeli bir şekilde tüketilmelidir.
D vitaminini besinlerle birlikte almış olmak yeterli olmaz. D vitaminin sentezi için güneş ışığı olmazsa olmazdır. Bu yüzden 20 dakika kadar güneşle direkt temasın olması gerekir.
D vitamininin birkaç önemli işlevi vardır. Belki de en hayati, kalsiyum ve fosfor emilimini düzenlemek ve normal bağışıklık sistemi işlevini kolaylaştırmaktır. Yeterli miktarda D vitamini almak, kemiklerin ve dişlerin normal büyümesi ve gelişmesinin yanı sıra belirli hastalıklara karşı gelişmiş direnç için önemlidir.
Vücudunuz yeterince D vitamini almazsa, yumuşak kemikler (osteomalazi) veya kırılgan kemikler (osteoporoz) gibi kemik anormallikleri geliştirme riskiniz vardır.
Araştırmalar, birincil faydalarına ek olarak, D vitamininin aşağıdaki durumlarda da rol oynayabileceğini göstermektedir:
Journal of the American Medical Association'da yayınlanan 2006 tarihli bir araştırmaya göre multipl skleroz yani MS hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olur.
Kalp hastalığına yakalanma şansınızı azaltmanın yanında grip olma olasılığınızı azaltmaya da yardımcı olur.
Araştırmalar, D vitamininin ruh halini düzenlemede ve depresyonu önlemede önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Bir çalışmada bilim insanları, D vitamini takviyesi alan depresyonlu kişilerin semptomlarında bir iyileşme olduğunu fark ettiler.
Fibromiyaljili insanlarla ilgili başka bir çalışmada, araştırmacılar, D vitamini eksikliğinin, anksiyete ve depresyon yaşayanlarda daha yaygın göründüğünü buldular.
Kilo vermeye veya kalp hastalığını önlemeye çalışıyorsanız diyetinize D vitamini takviyesi eklemeyi düşünün.
Bir çalışmada, günlük kalsiyum ve D vitamini takviyesi alan kişiler, plasebo takviyesi alan deneklerden daha fazla kilo verebildi. Bilim insanları, ekstra kalsiyum ve D vitamininin iştahı bastırıcı bir etkisi olduğunu söylüyorlar.
Pek çok faktör, yalnızca güneş yoluyla yeterli miktarda D vitamini alma yeteneğinizi etkileyebilir.
Yorgunluk, ağrılar, sızılar ve genel bir iyi hissetmeme hissi, merdiven çıkmada güçlük veya yerden veya alçak bir sandalyeden kalkmaya neden olabilen veya bir yürüyüşle yürümenize neden olabilecek şiddetli kemik veya kas ağrısı veya zayıflığı, özellikle bacaklarınızda, pelvisinizde ve kalçalarınızda stres kırıkları D vitamini eksikliği belirtileri arasında yer alır.
Doktorlar basit bir kan testi yaparak D vitamini eksikliğini teşhis edebilirler. Eksikliğiniz varsa, doktorunuz kemiklerinizin gücünü kontrol etmek için röntgen isteyebilir.
D vitamini eksikliği teşhisi konulursa, doktorunuz muhtemelen günlük D vitamini takviyesi almanızı tavsiye edecektir. Ciddi bir eksikliğiniz varsa, bunun yerine yüksek doz D vitamini tabletleri veya sıvıları önerebilirler. Güneş ışığından ve yediğiniz yiyeceklerden D vitamini aldığınızdan da emin olmalısınız.
Somon
Sardalya
Yumurta sarısı
Karides
Süt
Tahıl
Yoğurt
Portakal suyu
Güneşe maruz kalma ve tek başına yiyecek yoluyla her gün yeterli D vitamini almak zor olabilir, bu nedenle D vitamini takviyeleri almak yardımcı olabilir.
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