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Daha başlamadan kötü haberleri geldi! Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri tüyler ürpetti... “Nükleer felaket"

19.11.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının son aylarına geldiğinde yeni seneye dair Baba vanga kehanetleri gündem olmayı başardı. Tüm dünyada Baba Vanga olarak tanınan Vangelia Pandeva Dimitrova onlarca yıl önce vefat etmesine rağmen geleceğe yönelik yaptığı tahminleri sayesinde ünlenmeyi başardı. Yaşadığı kaza sonrasında gözlerini kaybeden Baba Vanga’nın 2023 yılına dair kehanetleri yine tüm dünyayı etkiledi.

Daha başlamadan kötü haberleri geldi! Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri tüyler ürpetti... “Nükleer felaket"

Geleceği görme konusundaki ürkütücü yeteneği nedeniyle 'Balkanların Nostradamus'u' lakaplı Baba Vanga, henüz çocukken yaşadığı kasırga fırtınasında gözlerini kaybetti. Görme yeteneğini kaybetmesi üzerine şaşırtıcı derecede geleceği öngören tahminlerde bulunan Baba Vanga geçtiğimiz yıllarda koronavirüs, 11 Eylül saldırısı, Rusya-Ukrayna savaşı ve kendi ölümünü de dahil olmak üzere pek çok olayı bilmişti. Tarihsel olayları önceden tahmin etmesiyle ünlenen Baba Vanga 2023 yılı için karamsar bir tablo çizdi. Kör mistik Baba Vanga, 2023 için bir uzaylı saldırısı ve bir güneş tsunamisi de dahil olmak üzere bir dizi tüyler ürpertici tahminde bulundu .

BİYOLOJİK SİLAHLARDAN LABORATUVAR BEBEKLERİNE KADAR...

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Baba Vanga’nın 2023 yılına ilişkin kehanetlerinin başında dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin insanların üzerinde biyolojik silahlar kullanarak yüz binlerce kişinin ölümüne neden olabileceği iddiası yerini aldı. Dünyaca ünlü mistiğinin ikinci kehaneti ise nükleer santral patlaması oldu. Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı son tahminde, doğal doğumların yasaklanabileceğini ve insanların laboratuvarlarda yetiştirileceğini iddia ettiği söyleniyor. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verebilecek, ebeveynler ise saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünümlerini kişiselleştirebilecek.

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Baba Vanga kehanet

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