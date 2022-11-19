Daha başlamadan kötü haberleri geldi! Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri tüyler ürpetti... “Nükleer felaket"

Geleceği görme konusundaki ürkütücü yeteneği nedeniyle 'Balkanların Nostradamus'u' lakaplı Baba Vanga, henüz çocukken yaşadığı kasırga fırtınasında gözlerini kaybetti. Görme yeteneğini kaybetmesi üzerine şaşırtıcı derecede geleceği öngören tahminlerde bulunan Baba Vanga geçtiğimiz yıllarda koronavirüs, 11 Eylül saldırısı, Rusya-Ukrayna savaşı ve kendi ölümünü de dahil olmak üzere pek çok olayı bilmişti. Tarihsel olayları önceden tahmin etmesiyle ünlenen Baba Vanga 2023 yılı için karamsar bir tablo çizdi. Kör mistik Baba Vanga, 2023 için bir uzaylı saldırısı ve bir güneş tsunamisi de dahil olmak üzere bir dizi tüyler ürpertici tahminde bulundu .

BİYOLOJİK SİLAHLARDAN LABORATUVAR BEBEKLERİNE KADAR...

Baba Vanga’nın 2023 yılına ilişkin kehanetlerinin başında dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin insanların üzerinde biyolojik silahlar kullanarak yüz binlerce kişinin ölümüne neden olabileceği iddiası yerini aldı. Dünyaca ünlü mistiğinin ikinci kehaneti ise nükleer santral patlaması oldu. Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı son tahminde, doğal doğumların yasaklanabileceğini ve insanların laboratuvarlarda yetiştirileceğini iddia ettiği söyleniyor. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verebilecek, ebeveynler ise saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünümlerini kişiselleştirebilecek.