“Daha cesurunu giyeceğim” diyen 48 yaşındaki Hande Yener'den bikinili poz!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. Ünlü popçu Hande Yener, hem iş hem tatil için Alaçatı'ya gitti.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

48 yaşındaki Yener, siyah bikinisiyle objektif karşısında poz verdi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, beğeni topladı.

SAHNE KOSTÜMÜ OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener gelen tepkilerin ardından, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" şeklinde konuştu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Hande Yener verdiği bir röportajda, artık çok değiştiğini, bu değişimin nedeninin bir yıl önce geçirdiği meme kanseri olduğunu söyledi. Yener, yedi saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu meme kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek öğrendiğini dile getirdi. Hande Yener, "Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. Altı ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz" diyerek hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.



