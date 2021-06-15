Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Daha güzel olma isteği ölümüne neden oldu! Coventry Kontes’i Maria Coventry’in akıllara durgunluk veren ilginç ölüm nedeni

Daha güzel olma isteği ölümüne neden oldu! Coventry Kontes’i Maria Coventry’in akıllara durgunluk veren ilginç ölüm nedeni

15.06.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VIII. Henry’den günümüze kadar birçok insan sırf kendi güzellik ve lüks anlayışları için adeta hayatlarından vazgeçiyor. Hayal ettikleri güzellik kalıplarına ulaşmak için defalarca kez bıçak altına yatanların sayısı çağımızda oldukça çoktur. Ancak bu durum aslında tarih boyunca devam etti. Sizlere 18. yüzyılda güzelliği uğruna hayatını kaybeden bir kostesin hikayesinden söz edeceğiz.

Daha güzel olma isteği ölümüne neden oldu! Coventry Kontes’i Maria Coventry’in akıllara durgunluk veren ilginç ölüm nedeni

Asırlar boyunca yüz beyazlatmak için hem erkek hem de kadınların kullandığı makyaj malzemeleri kurşun içeriyordu. Kraliçe Elizabeth'in merak edilen beyazlığının sebebi ise zehirli ve deride ciddi hasarlara neden olabilen kurşun boya. Bu boya; baş ağrısına, saç dökülmesine, mide sorunlarına, diş çürümesine, felç olmaya hatta ölüme sebep olabiliyormuş. Kurşunun çok kullanılması ise sonradan fark edilmesine rağmen ölüme dahi neden olabiliyordu. Maria Coventry’in ölümü tam da böyle bir hikayeye ev sahipliği yapıyordu.

Maria Coventry, 18. yüzyılda herkesin konuştuğu bir güzelliğe sahipti. Maria ve kız kardeşi o kadar güzeldi ki sokağa çıktıklarında dahi peşlerine talipleri takılıyordu. Herkes onlarla evlenmek için can atıyordu. 18. yüzyılda kadınların güzel olması ve güzelliklerini koruması hayatlarında sahip olabilecekleri en değerli durumdu. Kadınların kusursuz bir cilde sahip olmaları bekleniyordu. Yirmi yaşlarındaki Maria yüzünde en ufak bir leke çıktığında bile, hayatı adeta cehenneme dönüyordu. Cildindeki lekeleri kapatmak için aşırı dozda kapatıcı kullanması gerekiyordu. Maria o kadar çok makyaj yaptı ki kurşun zehirlenmesi geçirdi ve 27 yaşında öldü.

Modern dansın yaratıcı olarak tarihe geçti! Hem dansın hem de toplumun tabularını yıkan kadın: Isadora Duncan Modern dansın yaratıcı olarak tarihe geçti! Hem dansın hem de toplumun tabularını yıkan kadın: Isadora Duncan 


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatı kolaylaştıran ürünlerHayatı kolaylaştıran ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Rockefeller'in varisini yediler mi?Rockefeller'in varisini yediler mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'de 2 çocuğunu bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın intihar etti

Mersin'de 2 çocuğunu bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın intihar etti

Duyarlı vatandaşın CİMER’e başvurusu sonrası Mardin’deki höyük koruma altına alındı

Duyarlı vatandaşın CİMER’e başvurusu sonrası Mardin’deki höyük koruma altına alındı

Koaceli'de yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Koaceli'de yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Hastanedeki görevinden istifa eden doktor, "çeltik üreticisi" oldu

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Hastanedeki görevinden istifa eden doktor, "çeltik üreticisi" oldu

Yaz aylarında maskenin daha sık değiştirilmesi önerisi

Yaz aylarında maskenin daha sık değiştirilmesi önerisi

Konteyner sorununa Türk mermer ihracatçısından "dökme" çözüm

Konteyner sorununa Türk mermer ihracatçısından "dökme" çözüm

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Japonlar banyodan önce bakın ne yapıyormuş

Japonlar banyodan önce bakın ne yapıyormuş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.