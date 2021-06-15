Daha güzel olma isteği ölümüne neden oldu! Coventry Kontes’i Maria Coventry’in akıllara durgunluk veren ilginç ölüm nedeni

Asırlar boyunca yüz beyazlatmak için hem erkek hem de kadınların kullandığı makyaj malzemeleri kurşun içeriyordu. Kraliçe Elizabeth'in merak edilen beyazlığının sebebi ise zehirli ve deride ciddi hasarlara neden olabilen kurşun boya. Bu boya; baş ağrısına, saç dökülmesine, mide sorunlarına, diş çürümesine, felç olmaya hatta ölüme sebep olabiliyormuş. Kurşunun çok kullanılması ise sonradan fark edilmesine rağmen ölüme dahi neden olabiliyordu. Maria Coventry’in ölümü tam da böyle bir hikayeye ev sahipliği yapıyordu.

Maria Coventry, 18. yüzyılda herkesin konuştuğu bir güzelliğe sahipti. Maria ve kız kardeşi o kadar güzeldi ki sokağa çıktıklarında dahi peşlerine talipleri takılıyordu. Herkes onlarla evlenmek için can atıyordu. 18. yüzyılda kadınların güzel olması ve güzelliklerini koruması hayatlarında sahip olabilecekleri en değerli durumdu. Kadınların kusursuz bir cilde sahip olmaları bekleniyordu. Yirmi yaşlarındaki Maria yüzünde en ufak bir leke çıktığında bile, hayatı adeta cehenneme dönüyordu. Cildindeki lekeleri kapatmak için aşırı dozda kapatıcı kullanması gerekiyordu. Maria o kadar çok makyaj yaptı ki kurşun zehirlenmesi geçirdi ve 27 yaşında öldü.



