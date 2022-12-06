Dahmer’in izlenmesi 1 milyar saati geçti! Kimse onu durduramıyor... Tüm dünyanın konuştuğu diziden rekor

21 Eylül’de Netflix’te yayına giren mini dizi Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi'nin (Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story) izlenmesinin 1 milyar saati geçtiği belirtildi. Böylece Dahmer, Stranger Things 4'üncü sezon ve Squid Game'in ardından üçüncü dizi olarak rekortmenliğini ilan etti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADILAR

Netflix’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada dizinin 1 milyar saati ilk 60 gününde geçtiği açıklandı. Ryan Murphy imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Evan Peters, Niecy Nash, Richard Jenkins, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown ve Colin Ford gibi isimler yer alıyor.