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Başrollerini Juliette Binoche ve Johnny Depp'in paylaştığı Chocalat (Çikolata) filmi dizi oluyor

30.11.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Juliette Binoche ve Johnny Depp'in paylaştığı 2000 yılı yapımı Chocalat (Çikolata) filminin televizyon dizisi olarak uyarlanacağı belirtildi. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi çeken filmin yeni uyarlaması şimdiden hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Başrollerini Juliette Binoche ve Johnny Depp'in paylaştığı Chocalat (Çikolata) filmi dizi oluyor

Janne Harris’in kitaplardan uyarlanan Chocalat (Çikolata) filmi hem gişede hem de sanat eleştirmenleri cephesinde büyük başarı kazanmıştı. BAFTA, SAG, Altın Küre gibi birçok prestijli ödülde çeşitli kategorilerde adaylık elde eden "Chocolat", Oscar'larda da En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu (Binoche) dahil olmak üzere toplam 5 kategoride aday gösterilen film bu kez televizyon dizisi olarak sevenlerinin karşısına çıkacak.

HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

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Lasse Hallstrom tarafından yönetilen filmin yeni versiyonun yapım ve oyuncu kadrosu henüz şekillendirilmedi. Hikaye, filmde de olduğu gibi, küçük bir kasabaya yerleşen ve ortalığı sarsan bir kadın ve küçük kızının etrafında dönecek.

CHOCALAT (ÇİKOLATA FİLMİNİN KONUSU)

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Filmde, her şeyden uzak, minik bir Fransız kasabasında genç bir kadın ve kızı kasabanın tüm sıradanlığına karşı oldukça farklı ve sevimli bir çikolata dükkanı açar. Bu tip zevklerin tatminkarlığından habersiz olan kasaba halkı, bu küçük dükkanın onlara sunduğu hazlar dünyasıyla o güne kadar yaşamadıkları, yeni bir hayatı keşfeder. Ancak öteki taraftan, kasabanın yaşadığı bu tatmin duygusunun tam karşısında duran kasaba sakinleri de vardır. Gizli bir soğuk savaş yaşanır.

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Johnny Depp

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