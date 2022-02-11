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Dakikalarca başlarından ayrılmadı! Görenler gözyaşlarına hakim olamadı... Ölü bulunan 8 köpekte zehirlenme şüphesi

11.02.2022 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sokaktaki yavru köpeklerin zehirlendiği iddia edildi. Köpeklerde 8’i telef oldu, 2’si ise veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Yaşanan olay sonrası bir görüntü ise görenlerin gözyaşlarına hakim olamamasına neden oldu. Bir başka köpek, zehirlenen köpeklerin başından dakikalarca ayrılmayarak telef olan yavru köpekleri kokladı.

Dakikalarca başlarından ayrılmadı! Görenler gözyaşlarına hakim olamadı... Ölü bulunan 8 köpekte zehirlenme şüphesi

Olay Ankara’nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi, Öveçleri Parkında meydana geldi. Hayvansever Aslı Bayın saat 16.30 sıralarında Öveç Vadisine geldiğinde köpekleri 8’ini ölü, 2’sini de acı içinde yerde kıvranırken buldu. Bayın, 2 köpeği veteriner kliniğine götürürken, Veteriner hekimin yaptığı muayenenin ardından hayvanlara zehir verildiği belirtildi. Hayvanseverler, ölü köpeklerin bulunduğu yere geldi. Polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne haber verildi.

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DAKİKALARCA BAŞLARINDA BEKLEDİ

Zehirlenen yavru köpekler ekipler tarafından otopsi yapılmak üzere götürülmek istendiği sırada başka bir köpek gelerek kokladı. Dakikalarca zehirlenen yavru köpeklerin başında bekleyen köpeği ise hayvanseverler uzaklaştırmak istedi. Ancak köpek ise zehirlenen köpeklerin başından ayrılmadı. Zor ikna edilen köpek ise olay yerinden uzaklaştığı sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yavru köpekler götürülmek istendi. Durumu gören diğer köpek ise bu sefer de ekiplerin arkasından gitti. Bu durumu gören diğer hayvanseverler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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"BEN GELDİĞİMDE CAN ÇEKİŞME EVRESİNE GİRMİŞLERDİ"

Yavru köpekleri telef olmuş şekilde bulan hayvan sever Aslı Bayın, “Bugün parka geldiğimde saat 4 veya 5 civarıydı. Ortalık çok felaketti. Yavru köpekler ölmüşlerdi. Bu yavru köpekler kime ne zarar verebilir ki? Yavru köpekler kesinlikle zehirlenmişler. Ben geldiğimde köpekler yavaş yavaş can çekişme evresine girmişlerdi. Bir kısmı da zaten ölmüştü. Biz ve bu arkadaşlar köpeklere daima bakıyoruz. Boğazımızdan kısıp bu hayvanlara veriyoruz. Çünkü hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakları var” dedi. (İHA)

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