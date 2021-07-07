Merdivenlerden çıkmaya çalışırken bebeği düşüren dalgın baba büyük şok yaşadı

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'de bir baba, içinde çocuğunun olduğu bebek arabasını sürüyordu. Kaldırıma yanaşan aile bu esnada bir dükkana doğru yöneldi. Aracı kullanan baba arabayı merdivenden yukarı çıkarmaya çalıştığı esnada, bebeği düşürdü.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Arabanın arkasından yüzüstü yere düşen bebek ağlamaya başladı. Kısa süreli şok geçiren adam neye uğradığını şaşırırken ağlayan bebeğin yardımına çevredeki bir vatandaş koştu. Düşen çocuğu kaldıran adam, bebeği annesine verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Emniyet kemeri takılı olmadığı için düşen bebeği annesi yatıştırmaya çalışırken, bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin düşme anı ise kameraya yansıdı.

(İHA)

