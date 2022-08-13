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Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

13.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video, sosyal medyada viral oldu. @becky8012 kullanıcı adlı kadın, eşinin evlerinin güvenlik kamerasına yakalanan yarı çıplak görüntülerini paylaştı. Pantolonunu giymeyi unutup iç çamaşırıyla işe gitmek için evden ayrılan adam, herkesi şaşkına çevirdi.

Bir kadın, TikTok'ta kocasının pantolonsuz işe gittiği anların görüntülerini paylaştı. O zamandan beri viral hale gelen videoda, genç adamın iç çamaşırıyla evden ayrıldığı görülüyordu. Eşi o anların güvenlik kamerası görüntülerini, sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi topladı.

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FARK ETTİ

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10.000'den fazla beğeni alan klipte, Becky'nin kocasının ön kapıdan çıkıp evin önğne park ettiği minibüse doğru yürüdüğü görülüyordu. Araca ulaştığında, çantasını ön koltuğa yerleştirirken, yaptığı hatayı fark etti.

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ETRAFI KOLAÇAN ETTİ

10 Ağustos sabahı 6.26 sularında gerçekleşen olayda, adamın panik içinde eve geri koştuğu görülüyordu. Etrafı kolaçan ettiği halinden, komşularının onu görüp görmediğini kontrol ettiği anlaşılıyordu.

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TÜM DÜNYA ŞAHİT

pantolon

Ancak değil komşuları, artık tüm dünya o anlara şahit. Çünkü eşi "Kocanız işe giderken pantolonunu giymeyi unutunca" notuyla Tiktok'ta paylaştı. İzleyicilerden de oldukça fazla ilgi gören video, birçok insanı güldürdü. Kimileri de yorgunluğuna ve uykusuzluğa dikkat çekerek, modern yaşamın zorluğuna değindi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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